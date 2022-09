Nhiều quán karaoke ở TPHCM ngắt báo cháy để khách hút thuốc

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp các thông tin được dư luận quan tâm thời gian qua. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là điều được người dân thành phố đặc biệt lưu tâm sau vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong tại Bình Dương.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, khẳng định, từ tháng 6 năm nay, lực lượng công an các địa phương đã tăng cường thực hiện kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC tại vũ trường, quán karaoke. Từ ngày 17/8 đến 15/9, các đơn vị tập trung rà soát những nội dung có khả năng còn sót lọt trong công tác PCCC.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: H.Q.).

"Công an thành phố đã kiểm tra 415 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó, 22 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do không thể khắc phục ngay những thiếu sót, không đủ điều kiện an toàn PCCC", ông Lê Mạnh Hà dẫn số liệu.

Ngoài ra, lực lượng công an TPHCM đã xử lý hành chính 136 quán karaoke với tổng số tiền vi phạm hơn 737 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chính liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong PCCC.

Thượng tá Hà thông tin thêm, các lỗi thường gặp trong công tác PCCC ở quán karaoke trên địa bàn là không duy trì hệ thống PCCC đã được thẩm duyệt trước đó. Đặc biệt, có cơ sở ngắt tín hiệu báo cháy do sợ báo động khi khách hàng hút thuốc trong phòng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, một số cơ sở không đảm bảo lối thoát nạn khi tận dụng khu vực này làm nơi bố trí bàn ghế phục vụ khách, chứa đồ, vật dụng gây cản trở. Nhiều cơ sở sử dụng hệ thống đường điện câu nối để phù hợp việc lắp đặt trang thiết bị, để ổ điện, thiết bị điện gần vật dụng dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ chập, quá tải gây cháy nổ.

Đại diện Công an TPHCM nêu thực trạng, các quán karaoke thường thuê công ty bảo vệ bên ngoài. Do đó, lực lượng bảo vệ và nhân viên quán không có sự phối hợp nhịp nhàng trong khâu PCCC ban đầu nếu xảy ra sự cố.

"Các quy định về PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke rất nghiêm ngặt. Do đó, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke lách luật bằng cách đăng ký hoạt động nhà hàng hoặc các dịch vụ khác để không thực hiện đúng quy định PCCC", Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM nêu rõ.

Theo thượng tá Hà, hiện nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu PCCC theo quy chuẩn 06 của Bộ Xây dựng về an toàn PCCC cho nhà, công trình và thông tư 147 của Bộ Công an quy định các biện pháp đảm bảo PCCC, cứu nạn cứu hộ cho dịch vụ karaoke, vũ trường.