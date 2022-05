Nhiều khối đá hàng chục tấn lăn xuống khu dân cư

Chiều tối 30/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cao Xuân Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nội, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến nhiều khối đá từ trên núi lăn xuống tỉnh lộ 523D, đoạn qua địa bàn xã Lương Nội.

Nhiều khối đá từ trên núi lăn xuống ven tỉnh lộ 523D (Ảnh: CTV).

Cũng theo ông Tùng, vào đêm 27/5, sau trận mưa lớn kéo dài, bất ngờ xuất hiện tình trạng sạt lở đá, trong đó có những khối đá nặng hàng chục tấn từ trên núi lăn xuống và phát ra những tiếng nổ lớn. Tình trạng sạt lở đá làm ảnh hưởng đến 4 hộ dân.

Rất may, sự cố sạt lở đá không gây thiệt hại về người và tài sản, tuy nhiên nhiều người dân ở khu vực này bất an. Đặc biệt, nguy cơ đá tiếp tục sạt lở vẫn tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân tham gia giao thông trên tuyến tỉnh lộ 523D, đoạn qua hiện trường.

Những khối đá nặng hàng chục tấn lăn ầm ầm từ trên núi xuống (Ảnh: CTV).

Sau khi nhận được thông tin về sự cố trên, các phòng, ban chuyên môn của huyện Bá Thước cùng với Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 1 Thanh Hóa đã đến hiện trường kiểm tra. Ngành chức năng tiến hành cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân tạm thời sơ tán đến nhà người thân, tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 4 hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời báo cáo cấp trên để có phương án xử lý nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân cũng như an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 523D, đoạn qua hiện trường sạt lở.

Phòng, ban chuyên môn huyện Bá Thước cùng với Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 1 Thanh Hóa đã đến hiện trường kiểm tra, cắm biển cảnh báo nguy hiểm (Ảnh: CTV).