Mưa lớn gây sạt lở đất đá, phá thủng tường trường tiểu học

Sáng ngày 20/2, sạt lở đất đá từ trên núi xuống gây thủng tường một lớp học của Trường tiểu học Trung Chải (Sa Pa) (Ảnh: Đài PTTH Lào Cai).

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, khoảng 5h20 ngày hôm nay (20/2), do mưa to kéo dài nên một khối lượng đất đá khá lớn từ trên đồi cao sạt lở xuống phía ta luy dương Trường tiểu học Trung Chải, thị xã Sa Pa, làm sập một khu nhà vệ sinh của nhà trường, bục tường một lớp học. Vụ việc xảy ra vào ngày chủ nhật nên rất may không có thương vong về người.

Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng thị xã Sa Pa và xã Trung Chải đã đến hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và lên phương án khắc phục tạm thời để đầu tuần sau nhà trường có thể trở lại hoạt động bình thường.

Ngoài ra, cũng do ảnh hưởng của mưa lớn sáng sớm cùng ngày, đất đá từ ta luy dương trượt lở xuống phía sau nhà gây nguy hiểm cho một hộ dân ở xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Sau khi nhận được thông tin trên chính quyền xã Nậm Chày đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo đêm về sáng ngày 21/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống địa phận tỉnh Lào Cai và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại.

Do đó, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cần đề phòng mưa vừa, mưa to cục bộ gây lũ quét và trượt lở đất đá. Đồng thời khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết tại các khu vực núi có độ cao từ 2.000 m trở lên.