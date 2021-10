Nhiều cửa hàng treo biển "hết xăng" trước dự báo tăng giá vào ngày mai

Dân trí Việc các cây xăng tại huyện Quế Phong (Nghệ An) đồng loạt cắm biển hết xăng ngay trước thời điểm dự báo xăng tăng giá khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ có tình trạng "găm hàng".

Từ ngày 24/10, một số cây xăng trên địa bàn thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An) treo biển thông báo: "Hết xăng". Nhiều khách hàng đến cây xăng dầu số 6 (thị trấn Kim Sơn) để đổ xăng phải quay ra khi nhân viên thông báo hết xăng. Tương tự, cửa hàng xăng dầu Thọ Hà cũng thông báo không còn xăng để phục vụ khách hàng.

"Sáng nay tôi đi 3 cây xăng nhưng không đổ được xăng" - chị Thương, một người dân ở thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong cho hay.

Trong 2 ngày 24-25/10, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An đồng loạt treo biển "hết xăng" (Ảnh: Thảo Nguyên).

Việc các cửa hàng xăng dầu đồng loạt ra thông báo hết xăng trong thời điểm dự báo giá xăng dầu có thể tăng mạnh vào ngày mai (26/10), khi Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, khiến dư luận không khỏi hoài nghi có tình trạng "găm hàng" chờ tăng giá.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong - cho biết, huyện đã nắm bắt thông tin phản ánh về việc nhiều cửa hàng xăng dầu đồng loạt treo biển thông báo "hết xăng" và chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra.

"Theo báo cáo, trên địa bàn thị trấn Kim Sơn có 3 cửa hàng xăng dầu thông báo hết xăng từ ngày 24/10. Gần trưa 25/10 có thêm một cửa hàng nữa. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân, huyện đã lập đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Kinh tế - Hạ tầng và công an huyện chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế tại các kho chứa của các cửa hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy các kho chứa đều đã cạn, không đủ để bơm phục vụ khách, không phải do găm hàng chờ tăng giá" - ông Dương Hoàng Vũ cho hay.

Các cửa hàng thông báo hết xăng gây nhiều khó khăn cho người dân có nhu cầu đổ xăng để đi lại (Ảnh: Thảo Nguyên).

Lý giải về hiện tượng này, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho hay, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà cung cấp xăng dầu cung ứng nhỏ giọt cho các cửa hàng. Thời điểm này, địa phương đang chuyển sang thực hiện trạng thái "bình thường mới" khiến việc đi lại, vận tải tăng cao, nhu cầu về nhiên liệu tăng dẫn đến tình trạng hết xăng cục bộ tại một số cửa hàng trên địa bàn.

"Sau khi có kết quả kiểm tra, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Đến 13h ngày 25/10, các xe bồn chở xăng nhập nhiên liệu cho các cửa hàng để phục vụ người dân" - ông Dương Hoàng Vũ thông tin.

Hoàng Lam