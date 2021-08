Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió

Ngày 24/8, lãnh đạo xã Húc, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, có tình trạng người dân tập trung đông để yêu cầu chủ đầu tư điện gió đền bù do việc vận chuyển thiết bị làm ảnh hưởng đến cây cối.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 23/8, một chiếc xe chở cánh quạt của dự án điện gió Hoàng Hải di chuyển từ đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh) theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.

Một số công an bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió (Ảnh: HT).

Quá trình vận chuyển cánh quạt gặp khó khăn vì người dân 2 bên đường dựng tre, gia cố một số công trình.

Tham gia bảo vệ việc vận chuyển thiết bị điện gió có nhiều lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương hỗ trợ.

Khi xe chở cánh quạt theo đường 587 đến thôn Ván Ri (xã Húc) thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng.

Sau đó, đến 19h30, người dân tập trung đông, một số có hành vi ném đá, đập vỏ bia ném vào lực lượng bảo vệ khiến 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

"Trong số những người bị thương có Trưởng và Phó công an xã Húc, huyện Hướng Hóa và cán bộ Cảnh sát cơ động", nguồn tin cho biết.

Khoảng 20h cùng ngày, cả 5 cán bộ, chiến sĩ công an được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa trong tình trạng bị xây xát, chảy máu. Hai chiến sĩ công an được di chuyển lên tuyến trên.

Đến 8h25 ngày 24/8, xe chở cánh quạt điện gió nói trên vẫn đang dừng ở thôn Ván Ri.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức giữa tháng 8, Trung tá Kiều Đức Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chỉ ra những điểm phức tạp, vướng mắc liên quan đến dự án điện gió, nếu không được giải quyết triệt để sẽ có nguy cơ tạo thành "điểm nóng", ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Địa bàn huyện Hướng Hóa đang thi công nhiều dự án điện gió nên tồn tại khá nhiều phức tạp.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, nguyên nhân của những phức tạp này là do doanh nghiệp chạy đua với tiến độ để hưởng giá ưu đãi, họ tự đứng ra thỏa thuận giá đền bù nên có tình trạng mức giá đền bù sau cao hơn trước, khiến người dân phản đối.

Nguyên nhân tiếp theo về phía người dân, do lợi ích từ việc đền bù cao nên có những đòi hỏi không chính đáng. Trong khi đó, chính quyền các địa phương chưa quyết liệt trong xử lý.

"Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an địa phương điều tra, đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết xử lý những sai phạm, nhằm đảm bảo tính khách quan và lợi ích hài hòa của người dân và doanh nghiệp, đảm bảo việc đầu tư", Trung tá Tính nhấn mạnh.