Nhặt được 400 triệu đồng, nam sinh viên trình báo công an

Ngày 10/1, Công an huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cho biết, Công an xã Thạnh Trị vừa bàn giao tài sản cho một người dân không may đánh rơi.

Anh Phát (áo trắng đen) trả lại số tiền anh Trọng đánh rơi (Ảnh: CTV).

Cụ thể, lúc 9h30 ngày 9/1, anh Phan Võ Thành Phát (19 tuổi) đang ngồi trước nhà thì trông thấy túi hồ sơ bên lề đường nên đến nhặt lên. Qua kiểm tra, nam thanh niên phát hiện bên trong có một số giấy tờ, căn cước công dân mang tên Nguyễn Công Trọng (45 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) và 400 triệu đồng.

Ngay lập tức, anh Phát đem túi hồ sơ đến trụ sở Công an xã Thạnh Trị trình báo.

Tiếp nhận tài sản, cơ quan chức năng xác định chủ túi hồ sơ nói trên là anh Trọng và thông báo cho người đàn ông đến nhận lại tài sản.

Anh Phát là sinh viên năm nhất tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM, đang về quê để ôn thi học kỳ.