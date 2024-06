Tối nay ngày 8/6, Đà Nẵng khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) 2024 với màn trình diễn của Việt Nam và Pháp. Ngay từ sớm, đông đảo người dân đã tới "xí" chỗ đẹp để có thể ngắm nhìn toàn cảnh những màn pháo hoa đẹp mắt.

Nhiều người dân, du khách "xí" chỗ đẹp xem pháo hoa bên bờ sông Hàn (Ảnh: Việt Hằng).

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, thức uống đến bờ sông Hàn từ rất sớm dù 20h pháo hoa mới chính thức "khai hỏa". Đây là lần thứ 12 Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế nên người dân đã có thừa kinh nghiệm để kiếm cho mình được chỗ xem pháo hoa thuận lợi nhất.

Tới "xí" chỗ bên bờ sông Hàn từ 16h chiều nay, chị Võ Thị Ân (33 tuổi) cho hay: "Những vị trí gần sân khấu miễn phí, tầm nhìn đẹp nhưng sẽ sớm hết chỗ nên cần đến sớm. Tôi đi cùng gia đình có con nhỏ nên cần mang theo đồ ăn thức uống để tụi nhỏ không bị mất sức trong lúc chờ đợi".

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, thức uống chờ nhiều tiếng bên bờ sông Hàn (Ảnh: Việt Hằng).

Anh Trần Việt Anh (30 tuổi, người TPHCM) chia sẻ, gia đình anh là khách du lịch, biết sẽ đông nên đã chuẩn bị đi sớm nhưng vẫn bất ngờ vì mọi người tập trung sớm như vậy.

Không chỉ bờ sông Hàn, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo nhiều căn nhà treo biển cho thuê chỗ xem pháo với nhiều giá vé khác nhau, thường là 250.000 đồng/người. Có nơi "hét" giá bao trọn căn hộ, đoàn 12 người giá 500.000 đồng/người; bao trọn sân thượng, đoàn 20 người, giá 600.000 đồng/người.

Nhiều căn nhà treo biển cho thuê chỗ xem pháo và đã "cháy" ghế từ sớm dù giá khá cao (Ảnh: Việt Hằng).

Theo ghi nhận tại các tuyến đường dọc hai bờ sông Hàn là Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo, 16h chiều nay công an và các lực lượng an ninh đã chặn các tuyến đường gần khu vực bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như giữ gìn trật tự nơi đông người.

Việt Hằng