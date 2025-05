Nguyên nhân vụ chủ quán cơm gà cầm ghế đánh khách ở Bình Định

Chiều 27/5, ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết, Công an xã Mỹ Trinh đã có báo cáo ban đầu về vụ chủ quán cơm gà trên đèo Nhông, quốc lộ 1 đánh thực khách.

Theo báo cáo của Công an xã Mỹ Trinh, vào lúc 21h10 ngày 25/5, đơn vị này nhận được tin báo từ Trạm Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định về việc xảy ra đánh nhau tại quán cơm gà 5 Tấn thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh. Sau đó, Công an xã Mỹ Trinh đã đến hiện trường và lập biên bản vụ việc.

Quán cơm gà 5 Tấn, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cắt từ video).

Công an cho biết khoảng 20h cùng ngày, tại quán cơm gà 5 Tấn do ông Châu Đình Tấn (48 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) làm chủ, có 2 khách đi xe tải là ông Đinh Xuân Tiến (38 tuổi, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và Hoàng Văn Vũ (40 tuổi, trú tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào quán và gọi 2 phần cơm gà chiên, canh mướp và một lon bia.

Khi người của quán đem cơm ra, cả ông Tiến và ông Vũ hỏi xin lá chanh thì ông Tấn trả lời: “Lá chanh để mai tao trồng”. Hai thực khách phản ứng: “Có thì nói có, không thì nói không, chứ sao nói vậy”, ông Tấn lại bảo là nói đùa thôi.

Hai vị khách im lặng và tiếp tục ăn, sau đó gọi thêm một đĩa trứng chiên nhưng ông Tấn báo hết, không bán.

Khi ăn xong, ông Tiến gọi tính tiền thì ông Tấn báo giá 280.000 đồng. Ông Tiến cho rằng “Quán tính mắc thế, chặt chém khách”, ông Tấn đáp: “Ừ, chém á”.

Sau khi tính tiền, ông Tiến ra phía trước quán dùng điện thoại quay video với nội dung quán cơm gà 5 Tấn “chặt chém” khách. Thấy vậy, ông Tấn bức xúc nên dùng ghế nhựa đuổi đánh ông Tiến. Ông Tiến dùng tay đỡ rồi lùi lại nhặt thanh sắt ven đường đánh vào chân trái ông Tấn.

Lúc này, ông Vũ, vợ ông Tấn và nhân viên quán cơm can ngăn, kéo ông Tấn vào nhà. Khi vào nhà, ông Tấn lấy vỏ chai bia Quy Nhơn ném về phía 2 thực khách nhưng không trúng. Sau đó, 2 người này lên xe rời đi.

Hậu quả, ông Tiến bị thương ở tay trái, ông Vũ bị xước ở chân, còn ông Tấn bị thương ở chân trái.

Vụ việc đang được Công an xã Mỹ Trinh điều tra, xử lý. Tuy nhiên sáng 27/5, video do ông Tiến quay tại quán cơm gà 5 Tấn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận.

Ông Lê Văn Lịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết, đã chỉ đạo xã Mỹ Trinh giao vụ việc cho công an xã vào cuộc làm rõ, sai đến đâu xử lý đến đó để làm gương.

“Việc này làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, vì vậy quan điểm của huyện là xử lý nghiêm”, ông Lịch khẳng định.