Nguyên nhân sụt cầu dân sinh ở Hòa Bình

Sở GTVT tỉnh Hòa Bình vừa có báo cáo về việc sụt mố, nứt đường dẫn lên cầu Ngòi Móng trên tỉnh lộ 445, xảy ra sáng 19/9.

Theo báo cáo, sau thời gian mưa lớn, đêm 18/9 rạng sáng 19/9, nước suối chảy xiết gây xói lở mạnh lòng suối và đáy móng mố cầu Ngòi Móng.

Hiện trạng cầu Ngòi Móng bị sụt lún mố cầu, trượt đường dẫn (Ảnh: Thanh Bình).

"Lúc 3h ngày 19/9, cầu có hiện tượng lún mố, đến 4h30 đường dẫn đầu cầu phía mố M1 (bên quốc lộ 6, phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) bị lún và trượt về phía lòng suối", báo cáo nêu rõ.

Hiện trạng cầu Ngòi Móng, tứ nón bị đẩy về phía hạ lưu dẫn đến đường đầu cầu phía đầu tuyến bị lún, dịch chuyển về phía cuối tuyến khoảng hơn 1m; phần khe co giãn mố M1 bị dịch chuyển, không thể lưu thông qua cầu; 5 dầm I của cầu vẫn gác trên 2 mố cầu chưa có hiện tượng đổ sập (chỉ bị lún).

Cầu Ngòi Móng nằm tại km0+265 tỉnh lộ 445 (địa bàn phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình) với quy mô cầu dầm giản đơn, chiều dài 32m, rộng 4,5m, bề rộng xe chạy 4m.

Đường dẫn lên cầu bị dịch chuyển hơn 1m không thể lưu thông qua cầu (Ảnh: Thanh Bình).

Cầu được đầu tư xây dựng từ năm 1994 và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 1995. Do cầu nằm ở vị trí suối đổ ra sông Đà nên thường xuyên bị ảnh hưởng của nước dâng, rút khi Thủy điện Hòa Bình đóng, mở cửa xả lũ.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Thủy điện Hòa Bình phải mở, đóng cửa xả lũ thường xuyên nên nước suối khu vực cầu Ngòi Móng có hiện tượng dâng, rút. Ngày 10/9, cầu bị xói mái tứ nón mố M2 phía thượng lưu 8m2.

Trước đó, năm 2017, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, cầu bị hư hỏng, sau đó được UBND tỉnh Hòa Bình cho phép sửa chữa đột xuất các hạng mục tứ nón (gồm vật liệu đất, đá xây bao quanh mố cầu), tường cánh sau mố, khe co giãn, lan can cầu (đưa vào sử dụng cuối năm 2018).

Phần mố cầu bị sụt lún, nứt toác có nguy cơ trượt xuống lòng suối (Ảnh: Thanh Bình).

Cầu Ngòi Móng là loại cầu giản đơn, thời gian khai thác đã lâu, cùng với cao độ lòng suối hiện nay thấp hơn so với thời điểm làm cầu năm 1994, việc xây dựng cầu Ngòi Móng mới (đang triển khai) cũng đã làm thay đổi dòng chảy của suối, tạo dòng xối vào chân mố cầu hiện tại dẫn đến việc sụt lún.