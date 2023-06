Nguyên nhân khiến 2 xe máy đối đầu, 6 người thương vong ở Vĩnh Phúc

Vụ tai nạn xảy ra khuya 6/6 ở địa bàn thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) giữa xe máy do P.X.K. (SN 2006, trú ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển, chở theo D.T.T (SN 2006) và H.X.Q (SN 2007, cùng ở tại xã Xuân Hòa) với xe máy do Đ.D.P. (SN 2006, trú ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) chở theo 2 người đi hướng ngược lại.

Video được ghi lại từ camera của các nhà dân gần đó cho thấy thời điểm xảy ra va chạm, hai chiếc xe máy di chuyển với tốc độ rất cao.

Hậu quả, hai lái xe P.X.K. và Đ.D.P. tử vong tại chỗ; 4 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Nguyên nhân, do nạn nhân K. vượt xe không đúng quy định. Hai nạn nhân điều khiển xe mô tô đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy, hiện chưa có kết quả", Ban An toàn giao thông Vĩnh Phúc nêu nguyên nhân bước đầu.

Trước sự việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn đã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông thời gian tới.

Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cùng Công an tỉnh, Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện tăng cường giáo dục, tuyên truyền học sinh, sinh viên - lứa tuổi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc không chấp hành luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, chở 3-4 người trên xe máy,… dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho bản thân và người tham gia giao thông.

"Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường học lấy sự việc này để cảnh báo đến các em học sinh, sinh viên về hậu quả nếu coi thường thân thể, tính mạng khi có hành vi vi phạm giao thông; có hình thức để cha mẹ học sinh nắm bắt giáo dục con em mình.

Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với cha mẹ học sinh về việc kiểm soát hành vi của con cái", ông Văn yêu cầu.

Ngoài ra, lãnh đạo Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, ngăn chặn đua xe trái phép - thường trong lứa tuổi thanh thiếu niên, và các hành vi vi phạm giao thông trên địa bàn quản lý.