Người vợ hàng chục năm tìm quê chồng ở nơi xa gần 1.000km

Những ngày gần đây, người dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi xôn xao trước câu chuyện cảm động về một người phụ nữ từ Thái Nguyên vượt gần 1.000km để tìm quê chồng.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 70 năm trước khi ông Đinh Văn Hích, người dân tộc Hre ở xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ra miền Bắc tập kết. Khi đó ông Hích mới hơn 20 tuổi.

Năm 1972, ông Hích lập gia đình với bà Phạm Thị Thắm ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo anh Đinh Văn Hùng (con trai ông Hích), mọi giấy tờ của cha anh đều chỉ ghi quê quán "không rõ". Chỉ khi về già, ông Hích mới nhớ mang máng rằng quê ông ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2016, khi con cháu đang cố gắng xác định chính xác quê cha thì ông Hích qua đời. Dù vậy, gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm để tìm được nguồn cội.

Sau 52 năm làm dâu, bà Thắm (thứ 3 từ phải sang) mới được hội ngộ cùng gia đình chồng (Ảnh: Thành Sự).

Anh Hùng kể lại rằng khi bố mất, ông chỉ còn Chứng minh nhân dân cấp năm 1978 và quyển lý lịch đảng viên viết từ năm 1968. Dựa trên những thông tin này, anh Hùng cùng người thân về thị trấn Ba Tơ để tìm quê cha.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực ban đầu đều thất bại vì không còn nhiều người nhớ về ông Hích và mọi người ở khu vực này đều mang họ Phạm, trong khi ông Hích mang họ Đinh.

"Tôi và người thân đã 3 lần vào huyện Ba Tơ tìm quê cha nhưng đều thất bại. Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm phải tìm bằng được cho mẹ vui lòng", anh Hùng chia sẻ.

Tháng 5 vừa qua, do con bận công việc, bà Phạm Thị Thắm đã nhờ cháu về Quảng Ngãi tìm quê ông Hích. Lần này, may mắn đã mỉm cười với gia đình. Khi vào đến huyện Ba Tơ, cháu bà Thắm tình cờ kể câu chuyện cho chủ nhà nghỉ nghe. Xúc động, chủ nhà nghỉ đã giới thiệu anh này với Trung tá Đinh Quang Rin, Đội trưởng đội Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Ba Tơ.

Dù việc tìm người không thuộc trách nhiệm của mình, Trung tá Rin vẫn báo cáo lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến và sau đó phối hợp với vợ là Trung tá Đinh Thị Thu Nguyệt, nguyên Đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Ba Tơ, để giúp gia đình bà Thắm.

Bằng kinh nghiệm của mình, Trung tá Nguyệt đã tra cứu, sàng lọc thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư để tìm nhóm người có năm sinh gần với ông Hích và khoanh vùng xác định khu vực có thể là nơi ông Hích từng sinh sống.

Chỉ sau một ngày, Trung tá Rin với sự hỗ trợ của vợ đã giúp gia đình bà Thắm tìm được người thân của ông Hích tại thị trấn Ba Tơ.

Nghe tin từ cháu báo về, bà Phạm Thị Thắm cùng các con vượt gần 1.000km về Quảng Ngãi. Giây phút trùng phùng của bà Thắm cùng gia đình chồng đầy ắp tiếng cười. Sau hơn 50 năm làm dâu, bà Thắm mới được thắp một nén nhang lên bàn thờ gia tiên của nhà chồng.

Bà Thắm bày tỏ niềm vui cùng Trung tá Đinh Quang Rin (Ảnh: Thành Sự).

Trong những ngày bà Thắm ở quê chồng, rất đông người thân, bà con làng xóm đã đến trò chuyện, chia sẻ niềm vui với gia đình bà. Được con cháu quây quần, người thân và làng xóm quan tâm, gương mặt bà Thắm ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn nghẹn ngào.

Trong cuộc vui đoàn viên, mẹ con bà Thắm không ngừng nắm tay Trung tá Đinh Quang Rin để cảm ơn về sự nhiệt tình, hết lòng vì nhân dân phục vụ của vợ chồng anh.