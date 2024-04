Theo Công an phường Hoài Đức, cuối tháng 3 vừa qua, chị N.T.H.V. (35 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện sinh sống ở Đà Nẵng), đã nhắn tin trên trang Fanpage an ninh trật tự Công an phường nhờ tìm kiếm cha ruột là ông N.X.M. (68 tuổi), quê xã Hoài Đức (nay là phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định).

Nhận được thông tin, Công an phường Hoài Đức kịp thời trao đổi thông tin, tra cứu trên hệ thống dữ liệu dân cư. Qua tra cứu đã xác định trên địa bàn có hơn 10 trường hợp tên N.X.M. độ tuổi 63.

Chị V. (thứ 3 từ trái qua) đã tìm thấy người cha quá cố và gia đình họ nội sau 35 năm mòn mỏi (Ảnh: Công an phường Hoài Đức).

Công an phường Hoài Đức đã tiến hành sàng lọc, nắm thông tin, mối quan hệ để xác định người cần tìm. Đồng thời, kết hợp giữa tra cứu dữ liệu dân cư và quản lý địa bàn để nắm hộ, nắm người.

Rất nhanh sau đó, Công an phường đã xác định ông N.X.M. ở khu phố Diễn Khánh, phường Hoài Đức có thông tin trùng khớp với người cha của chị V. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm gặp khó khăn khi ông M. đã mất cách đây 6 năm.

Thiếu tá Lữ Đình Khoa, Trưởng Công an phường Hoài Đức, cho biết thông tin chị V. cung cấp rất ít, chỉ biết ông tên N.X.M. (ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn), có thời gian làm nghề nấu mía đường ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông M. bỏ vợ con ra đi và bặt vô âm tín khi chị V. mới 6 tháng tuổi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoài Đức tiếp cận với anh Nguyễn Xuân Tạo (45 tuổi, con trai đầu của ông M.). Sau đó xác định chị V. đúng là người em mà bao lâu nay gia đình anh Tạo vẫn mong mỏi được gặp.

"Ước mong của cha tôi khi còn sống là tìm được người con thất lạc mấy chục năm qua. Anh em chúng tôi cũng rất mong có ngày tìm lại em gái để gia đình được đoàn tụ", anh Tạo cho hay.

Còn chị V. khi nhận thông báo từ công an về việc đã tìm được người cha biệt tích suốt 35 năm, chị vui mừng mong ngày đoàn tụ thì nhận tin người cha đã qua đời cách đây mấy năm.

"Tôi đã muốn đi tìm cha từ rất lâu rồi nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Có lẽ mẹ còn buồn về cha nên tôi không muốn làm mẹ thêm đau lòng khi biết con gái muốn đi tìm cha.

Mất nhiều năm ròng rã đắn đo, năm 2024 tôi mới mạnh dạn đi tìm cha. Tôi chỉ muốn tìm được họ nội, chỉ cần đứng từ xa nhìn cha để biết cha sống thế nào thôi!", chị V. nghẹn ngào.

Chị V. chia sẻ, bản thân cũng đắn đo vì sự xuất hiện của chị sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh em họ nội. Nhưng may mắn là họ hàng bên nội, đặc biệt là các anh, em trai đón nhận chị với tất cả tấm lòng yêu thương.