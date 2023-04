Người vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM gồng mình, giữ hơi khi CSGT kiểm tra

Người dân TPHCM: "Kiểm tra nồng độ cồn rất cần thiết và nên phát huy" (Video: Cao Bách).

Tối 5/4, trước khi đi làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Hào Hiệp, Phó đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08 Công an TPHCM) đã quán triệt mục đích kiểm tra nồng độ cồn là để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

"Đã phát hiện vi phạm phải tuyệt đối xử lý nghiêm, không được có ngoại lệ", Trung tá Hiệp yêu cầu các cán bộ khi tuần tra.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 21h, khi phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm, hai CSGT đã đuổi theo, ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, anh N.T. (25 tuổi, ngụ quận 7) có nồng độ cồn dưới 0,2mg/lít khí thở, bị lập biên bản vi phạm, phương tiện và giấy phép lái xe bị thu giữ.

"Tôi rất ít uống rượu bia. Hồi nãy tôi chỉ dám uống 2 ly bia hơi tại buổi tiếp khách công việc. Do nhà gần và cảm thấy đủ tỉnh táo nên chủ quan tự lái xe về", anh T. phân trần.

Chia sẻ với phóng viên, khi nhìn thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), anh T. biết bản thân vi phạm đã cố ý rẽ đường khác để tránh né nhưng vẫn bị CSGT giữ lại xử lý.

Tối cùng ngày, anh N.X.T. (ngụ quận 7) cũng vi phạm nồng độ cồn. Người này gồng mình giữ hơi thở khiến máy đo khó nhận dạng. CSGT phải yêu cầu và hướng dẫn anh X.T. thổi nhiều lần.

Biên bản đo nồng độ cồn của anh N.X.T. (Ảnh: Tâm Linh).

Tối 5/4, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã dừng kiểm tra 15 phương tiện xe hai bánh, có 4 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Những chủ phương tiện bị kiểm tra đều chấp hành theo đúng trình tự.

4 người vi phạm nói "chỉ uống 2-3 lon bia cho vui". Theo quan sát của phóng viên, các trường hợp này đều có biểu hiện của sử dụng rượu bia như mặt đỏ, hơi thở và mùi cơ thể tỏa ra mùi cồn.

Theo thực tế CSGT kiểm tra, những trường hợp trên có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/ lít khí thở.

"Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi bị kiểm tra chỉ cần có cồn trong hơi thở đều tính là vi phạm, bất kể lượng cồn bao nhiêu", một CSGT trong đội cho biết.

Đội CSGT Nam Sài Gòn thực hiện đo nồng độ cồn tối 5/4 (Ảnh: Tâm Linh).

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, đội CSGT Nam Sài Gòn cũng lập biên bản một số chủ phương tiện không mang đủ giấy tờ xe, giấy phép lái xe.

Các trường hợp này hầu hết nói lý do nhà gần, di chuyển gần nên quên và chủ quan không mang giấy tờ. Trong đó, anh V.V.C. (ngụ huyện Nhà Bè) mong công an thông cảm do nghề nghiệp chở hải sản thuê thường xuyên dính nước trên xe và người, do giấy tờ xe mềm dễ rách nên không dám mang theo.