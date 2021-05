Người về TPHCM từ các vùng dịch phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm

Dân trí Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu người dân trở về TP sau kỳ nghỉ lễ đều phải khai báo y tế. Còn người đến TPHCM từ các điểm đang có dịch thì phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ra thông báo yêu cầu người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... thực hiện khai báo tại cơ quan, đơn vị của mình. Cá nhân và lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về tổ chức khai báo cho người lao động, học sinh, sinh viên. Còn người lao động tự do phải thực hiện khai báo tại các trạm y tế.

Lãnh đạo cơ quan đơn vị, trạm y tế có trách nhiệm ghi nhận tất cả các trường hợp khai báo và báo cáo ngay cho các Trung tâm Y tế quận - huyện những trường hợp thuộc nhóm cách ly theo hướng dẫn của HCDC.

TPHCM sẽ giám sát chặt chẽ người về lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Cũng trong tối 3/5, HCDC công bố hướng dẫn giám sát y tế mới nhất. Theo đó, người đi từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và các địa điểm/chuyến bay được giám sát sẽ phải thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Người đi từ các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, địa điểm bị phong tỏa, nơi trong thông báo khẩn thì thực hiện cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Người đến TPHCM từ các địa điểm sau sẽ phải tiến hành cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm:

Xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam từ ngày 22/4.

Thôn Hoàng Xá/Hoàng Các/Nại Khê, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên từ ngày 29/4.

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái từ ngày 23/4.

Quán bar SUNNY - Khu đô thị Đồng Sơn, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian từ ngày 23-30/4;

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen địa chỉ: đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ ngày 26/4.

Chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TPHCM lúc 10h15 ngày 27/4.

Chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng lúc 14h20 ngày 27/4.

Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h46 ngày 29/4.

Chuyến bay VJ133 từ Hà Nội đến TPHCM lúc 10h15 ngày 27/4.

Chuyến bay VN7161 từ đi Đà Nẵng lúc 14h20 ngày 27/4.

Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng - Hà Nội 10h46 ngày 29/4.

Chuyến bay VJ 3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4.

Chuyến xe BKS 43B-048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội lúc 20h30 ngày 21/4.

Chuyến xe BKS 21B-00671 nhà xe Việt Phương từ bến xe Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4 đến thành phố Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày, thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4.

Người đến TPHCM từ các địa điểm sau sẽ tiến hành cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm:

Tại Hà Nam: Thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam từ 22/4; Thôn Nội Đọ, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam từ 22/4.

Tại Thái Bình: Cụm Đền Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hòa, Thái Bình từ 7-10h ngày 25/4.

Tại Hà Nội: Khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội từ ngày 22/4.

Tại Đà Nẵng: Nhà hàng For you biển, địa chỉ: lô 1,2,3 đường Võ Nguyên Giáp, địa chỉ Mỹ Khê, TP Đà Nẵng lúc 18h30 ngày 27/4; Tầng 36, khách sạn Novotel số 36 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng lúc 21h30 ngày 27/4; Khách sạn Mường Thanh, địa chỉ số 270 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng ngày 27-29/4; Nhà hàng Biển Lớn, lô 18 Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng lúc 12h30 ngày 28/4; Nhà hàng Trung Quốc, địa chỉ Lê Quang Đạo, TP Đà Nẵng tối ngày 28/4; Khách sạn Phú An, đường 2/9 Hải Châu, Đà Nẵng từ ngày 29/4; Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ 20h ngày 2/5.

Tại Yên Bái: Cụm dân cư thuộc đội 10 thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái từ ngày 1/5; Khu dân cư thuộc đường Ao Sen, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái từ ngày 1/5; Khu vực nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái từ ngày 27/4-2/5.

Tại Vĩnh Phúc: Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tổ 1, phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc từ ngày 29/4.

Tùng Nguyên