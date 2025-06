Người trẻ ở TPHCM hào hứng trải nghiệm làm Cảnh sát PCCC

Chiều 5/6, hàng nghìn người dân tập trung về Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi diễn ra chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” để tham quan, trải nghiệm.

Dù trời nắng gay gắt, khu vực trưng bày của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ, nhất là chương trình “nhập vai” làm Cảnh sát PCCC khiến nhiều người hào hứng.

Bùi Vũ Đăng Khoa lần đầu được trải nghiệm làm lính PCCC (Ảnh: Lê Trai).

Là nhân viên văn phòng, Bùi Vũ Đăng Khoa (SN 2001, ngụ TPHCM) vẫn rất đam mê làm lính cứu hỏa. Khi biết chương trình cho phép trải nghiệm làm cảnh sát PCCC, Khoa liền đến tham gia. Sau khi khoác trên mình bộ trang phục lính cứu hỏa, cầm dụng cụ chữa cháy, chàng trai 24 tuổi tràn trề cảm xúc.

Khoa cho biết bộ đồ lính cứu hỏa rất nóng và nặng, kèm theo bình khí tài chống độc mang trên lưng khiến việc di chuyển rất khó khăn.

“Nhìn các anh Cảnh sát PCCC di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt khi làm nhiệm vụ, tôi không nghĩ trang bị của các cán bộ PCCC lại nặng đến thế. Đến khi mặc đồ vào đeo bình vào, cơ thể tôi khá nặng nề, chỉ chịu được trong khoảng vài phút”, Khoa chia sẻ và cho biết sau trải nghiệm quý giá này, Khoa càng kính nể lực lượng Cảnh sát PCCC hơn.

Đồng thời, nam thanh niên cho biết nếu có cơ hội, bản thân Khoa mong muốn tham gia vào lực lượng PCCC, nhằm góp một phần sức lực để giảm thiểu những tổn thất do hỏa hoạn gây ra.

Trần Thị Kim Ngân hào hứng với trải nghiệm làm lính PCCC (Ảnh: Lê Trai).

Cùng cảm nhận thấy thú vị sau khi tham gia “nhập vai” làm lính cứu hỏa, Trần Thị Kim Ngân (học sinh lớp 10 tại TPHCM) cho biết, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm mặc đồ của Cảnh sát PCCC.

“Em thấy đôi ủng và nón bảo hộ rất nặng, khiến em di chuyển khó khăn. Sau trải nghiệm này, em cảm thấy công việc của các anh PCCC rất vất vả, cần nhiều sức khỏe và tinh thần thép”, Ngân nói.

Thượng úy Nguyễn An Ninh, cán bộ Đội Khu vực 1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an TPHCM, miệt mài hướng dẫn, giới thiệu cho người dân tham gia trải nghiệm mặc trang phục cứu hỏa.

Theo Thượng úy Ninh, quần áo của lực lượng PCCC giúp chống lửa, chống va đập rất tốt. Trang bị đầy đủ của chiến sĩ PCCC gồm áo, quần, mũ nặng khoảng 3kg, nếu mang bình khí tài chống độc thì thêm 1,5kg.

“Thường tổng số kg của chiến sĩ chiến đấu chuyên nghiệp mang vào để cứu người, nhất là công tác trinh sát tầm 25-30kg. Do đó, đòi hỏi các chiến sĩ trinh sát đòi hỏi thể lực rất cao”, Thượng úy Ninh chia sẻ.

Người dân còn được hướng dẫn cách dập tắt đám cháy bình gas (Ảnh: Lê Trai).

Ngoài được trải nghiệm mặc đồ PCCC, khách tham quan còn được hướng dẫn cách di chuyển trong môi trường bị hạn chế tầm nhìn bởi khói lửa, di chuyển thoát nạn trong không gian hẹp và môi trường bị hạn chế tầm nhìn; trải nghiệm các cách cứu người và sơ cứu người đuối nước; giới thiệu về tính năng, tác dụng của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng; thao tác, tính năng của bình chữa cháy, cách dập tắt đám cháy từ bình gas.

Chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” do Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an (X03) chính thức diễn ra với các hoạt động cho người dân trải nghiệm tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong ngày 6-8/6.

Theo Bộ Công an, đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Ngoài ra, đây cũng là những món quà tinh thần thiết thực, ấn tượng và ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân muốn gửi tới công chúng Thành phố.

Theo lịch trình, từ 14h ngày 5/6, ban tổ chức sẽ trưng bày khí tài của ngành công an. Chương trình này sẽ kéo dài 4 ngày, phục vụ người dân tham quan tự do.

Ngoài ra, sự kiện còn có các chương trình biểu diễn đồng diễn các lực lượng công an nhân dân; biểu diễn ca nhạc đường phố; biểu diễn dân vũ. Đặc biệt, chuỗi sự kiện “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” sẽ khép lại vào tối 8/6 với chương trình âm nhạc nghệ thuật quy mô tầm cỡ, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy…