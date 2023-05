Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở công an xã

Tối 31/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp (Sơn La) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc hơn 6h cùng ngày, tại nhà tạm giữ của Công an xã Mường Lạn.

Trụ sở UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Ảnh: Trang Trại Việt).

Theo vị lãnh đạo huyện Sốp Cộp, vào đêm 30/5, lực lượng Công an xã Mường Lạn phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp, vận động 2 người nghi nghiện ma túy tại bản Khá (xã Mường Lạn) để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sau đó, một người được đưa xuống Công an huyện Sốp Cộp, còn bà T.T.A. (trú tại bản Khá), do tuổi cao, sức yếu nên được giữ ở nhà tạm giữ của Công an xã Mường Lạn, để sáng hôm sau sẽ đưa đi cai nghiện.

"Tuy nhiên đến sáng 31/5, khi công an xã quay lại nhà tạm giữ thì phát hiện bà A. đã tử vong trong tư thế treo cổ bên cửa sổ. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo huyện Sốp Cộp nói thêm.