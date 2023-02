Trưởng Công an phường nghi tự tử tại trụ sở đơn vị

Sáng 27/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An - cho hay, khoảng 4h sáng nay, lực lượng trực tại Công an phường phát hiện ông N.H.A. - Trưởng Công an phường - chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở Công an phường.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng trực tại trụ sở báo chính quyền địa phương và cấp trên đến hiện trường.

Theo Chủ tịch phường Điện An, những ngày qua, Trưởng Công an phường N.H.A. không có dấu hiệu bất thường, hàng ngày đến trụ sở làm việc bình thường.

Về nguyên nhân vụ việc, Chủ tịch phường Điện An cho hay đang chờ cơ quan chức năng kết luận. "Công an thị xã Điện Bàn và Công an tỉnh đang làm việc. Tôi chưa nắm thông tin cụ thể, phải chờ kết luận của cơ quan chức năng", ông Nguyễn Hữu Phước - Chủ tịch phường Điện An nói.