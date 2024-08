Người phụ nữ mua phế liệu xúc động nhận lại 14 triệu đồng đánh rơi

Chiều 9/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết chị Nguyễn Thị Thủy (34 tuổi, thôn Sông Lô, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) vừa gửi thư tay cảm ơn tới Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Sông Lô, Công an xã Yên Thạch và cá nhân ông Nguyễn Mạnh Cường - Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Sông Lô (xã Yên Thạch) - đã giúp chị nhận lại 14 triệu đồng đánh rơi trước đó.

Chị Thủy làm nghề thu mua phế liệu. Ngày 12/7, trên đường đi làm, chị đánh rơi chiếc ví bên trong có 14 triệu đồng trên đoạn đường đê thuộc thôn Sông Lô, xã Yên Thạch.

Khi phát hiện bị mất ví, chị Thủy và gia đình rất lo lắng, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Chị Nguyễn Thị Thủy gửi thư cảm ơn công an và anh Nguyễn Mạnh Cường, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Sông Lô vì giúp mình nhận lại 14 triệu đồng (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị Thủy nhận được thông báo mời đến nhà anh Nguyễn Mạnh Cường, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Sông Lô, để nhận lại chiếc ví và số tiền 14 triệu đồng.

Anh Cường nói nhặt được chiếc ví khi đang trên đường đi làm về, kiểm tra thấy bên trong có 14 triệu đồng nên đã thông báo cho Công an xã Yên Thạch để rà soát, xác minh tìm kiếm khổ chủ.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi nhận lại số tiền", chị Thủy viết trong thư cảm ơn gửi công an Vĩnh Phúc và cá nhân anh Nguyễn Mạnh Cường đã nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.