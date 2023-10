Chiều 28/10, lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho phóng viên Dân trí biết, vụ việc được người dân đi tập thể dục xung quanh hồ Điều Hòa phát hiện và báo tin cho lực lượng chức năng.

Chiếc xe máy của người phụ nữ bỏ lại trên bờ sau khi nhảy xuống hồ Điều Hòa (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Nguồn tin cho biết, khoảng 16h cùng ngày, người dân đi tập thể dục xung quanh hồ Điều Hòa thì phát hiện một người phụ nữ đi xe máy mang biển kiểm soát 29H8-53xx.

''Người này được cho là ngồi khóc bên hồ Điều Hòa lúc 16h. Đến khoảng 17h30 thì bất ngờ nhảy xuống hồ này tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ này'', vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người phụ nữ nhảy hồ Điều Hòa tự tử (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ nhảy xuống hồ Điều Hòa tự tử.