Người phụ nữ cảm kích khi nhận lại 10 chỉ vàng sau khi đánh rơi

Nhận lại số tài sản của mình bị đánh rơi, chị Tùy rất cảm kích trước tấm lòng của các chiến sĩ công an.

10 chỉ vàng cùng một số tiền mặt, giấy tờ liên quan của chị Tùy đánh rơi.

Ngày 9/7, Công an xã Quỳnh Lập, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã trao trả lại 10 chỉ vàng 9999, cùng một số tiền mặt, giấy tờ liên quan cho người phụ nữ đánh rơi.

Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 9/7, Tổ tuần tra Công an xã Quỳnh Lập trên đường đi kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thì phát hiện, nhặt được một chiếc ví bị rơi tại đoạn đường đê thuộc thôn Tâm Tiến (xã Quỳnh Lập).

Qua kiểm tra bên trong, lực lượng Công an phát hiện có 10 chỉ vàng 9999 trị giá khoảng trên 52 triệu đồng cùng 925.000 đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại Iphone 6 plus và một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Tùy (SN 1979, trú thôn Đồng Mý, xã Quỳnh Lập).

Chị Tùy cảm kích khi được nhận lại toàn bộ tài sản của mình.

Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Lập đã nhanh chóng xác minh và thông báo đến người bị mất. Đến 10h cùng ngày, chị Tùy đã đến phòng làm việc Công an xã Quỳnh Lập để xin nhận lại tài sản.

"Trong lúc tôi đi lấy hàng ở phường Quỳnh Thiện thì không may đánh rơi chiếc ví. Thật may mắn khi các chiến sỹ công an nhặt được và trao trả lại. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai, Công an xã Quỳnh Lập rất nhiều. Đó là tấm lòng cao cả của người Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", chị Tùy cảm kích chia sẻ.

Nguyễn Tú