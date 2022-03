Người phụ nữ bật khóc vì sợ cá chết khi bị xử phạt chở hàng cồng kềnh

Khoảng 7h sáng, chị T.A. điều khiển xe gắn máy trên đường chở cá giao cho khách, lưu thông qua cổng công ty PouYeun (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì Cảnh sát giao thông (CGST) tuýt còi. Lúc này, chị chở hàng hóa cồng kềnh, chạy xe vào đường cấm. Khi CSGT yêu cầu dừng xe, người phụ nữ bật khóc khi nhận ra lỗi vi phạm.

CSGT lập biên bản xử phạt chiếc xe máy chở cá cồng kềnh của chị T.A.

Chị phân trần, do xe hư, chở nặng và có một chiếc container lấn ép nên chị "lỡ" chạy lấn làn. Đồng thời, do quá gấp nên chị cũng không mang theo bất kỳ loại giấy tờ nào, kể cả giấy chứng minh nhân dân.

Nhiều người rơi nước mắt phân trần khi CSGT xử phạt chở hàng hóa cồng kềnh.

Chị T.A. bật khóc vì lo lắng số cá chở đi giao chết ngạt khi CSGT lập biên bản xử phạt.

Chị gấp rút liên hệ với chồng mang giấy tờ đến và cố gắng thuyết phục lực lượng chức năng cho đi sớm do sợ cá chết. Sau đó, CSGT tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với chị T.A. lỗi vi phạm như: Đi vào đường cấm, không mang giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện trong vòng 9 ngày và đóng phạt hơn 3 triệu đồng.

Đến khoảng 7h30, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và tuýt còi ông T.L. điều khiển xe 3 bánh, chở tôn cồng kềnh. Ông T.L. giải thích mình chỉ là lái xe thuê, tất cả giấy tờ liên quan đến phương tiện đều do chủ xe giữ.

Chiếc xe ba gác của ông T.L. bị CSGT tuýt còi khi lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua quận Bình Tân).

"Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên tôi chạy, tôi mới từ dưới quê lên đây làm nên còn chưa hiểu rõ luật giao thông, bây giờ CSGT bắt tôi đành chịu thôi chứ biết sao giờ" ông T.L. chia sẻ.

Sau khi chủ phương tiện đến chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông T.L., số tiền phạt 500.000 đồng, theo điều 6 Nghị định 100.

Ông T.L. cho biết đây là ngày đầu tiên ông lái xe thuê sau khi từ dưới quê nhà Bến Tre lên TPHCM mưu sinh.

Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM sáng 5/3 đã ra quân xử lý vi phạm nhiều trường hợp xe "cà tàng", xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã lập chốt trước công ty PouYeun, đoạn qua địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Có 3 trường hợp bị xử lý, một trường hợp nhắc nhở và một trường hợp bị giữ xe vào sáng nay.

Đây là tuyến đường có mật độ xe cộ lưu thông đông đúc vào giờ cao điểm. Do đó, việc các phương tiện chở hàng cồng kềnh lưu thông qua nơi này sẽ gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.