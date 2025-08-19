Người mẹ lên mạng thông báo tìm con trai mất tích 7 năm

Theo chia sẻ của bà Huệ, con trai bà là Hồ Ngọc Hoành rời nhà đi từ ngày 27 Tết năm 2018. Từ đó đến nay, gia đình hoàn toàn mất liên lạc, không nhận được bất kỳ thông tin nào.

“Bảy năm trời, tôi vẫn ngóng trông từng ngày. Mong ai biết hoặc gặp con tôi ở đâu xin báo tin để mẹ con được đoàn tụ”, bà Huệ viết trên mạng xã hội.

Thông báo tìm con của bà Huệ đăng trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Nỗi mong mỏi ấy càng trở nên xót xa hơn khi chồng bà đã qua đời vài năm trước, hiện bà đã ngoài 70 tuổi.

Lời kêu gọi ấy nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, hàng trăm lượt bình luận bày tỏ sự cảm thông và cầu mong gia đình sớm tìm thấy tung tích người con trai.

Bà Huệ cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã giúp lan tỏa thông tin, tiếp thêm hy vọng cho người mẹ sau nhiều năm mỏi mòn tìm con.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, xác nhận chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để nắm rõ tình hình.

“Chúng tôi đã xác minh, đúng là trường hợp con bà Huệ đi khỏi nhà từ năm 2018 đến nay chưa có liên lạc”, ông Dinh thông tin.