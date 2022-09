Người dân trở tay không kịp khi hồ thủy lợi lớn nhất vùng xả lũ

Hôm nay (30/9), khác với mọi ngày, anh Lê Nam Hải (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) không đến công ty làm như thường lệ. Nước lũ tràn về, anh đang vội vã đưa các vật dụng trong nhà lên cao để chạy lũ.

Nước lũ tràn vào nhà dân tại phường Quỳnh Thiện (Ảnh: Thanh Tùng).

"Nước lũ lên quá nhanh. Khi chính quyền địa phương thông báo tôi và vợ chỉ kịp đưa hai đứa con đi nơi khác. Khi quay về thì nước đã tràn vào nhà, hai vợ chồng phải cố đưa tivi, tủ lạnh lên cao, thu dọn những vật dụng còn cứu được trong nhà", anh Hải thở dài kể.

Người dân treo xe máy, kê ghế ngồi đợi nước lũ rút

Khu dân cư nơi anh Hải sinh sống có hơn 100 hộ dân. Từ sáng sớm 30/9, nơi đây chìm trong biển nước. Cả khu dân cư hiện chỉ còn một vài người lớn ở lại để trông coi tài sản giữa mênh mông nước lũ. Nhiều nhà bị ngập sâu, gia chủ đành khóa cửa tìm nơi tránh trú, chờ đợi nước rút.

13h chiều, chị Nguyễn Thị Thoa (ở khối 5, phường Quỳnh Thiện) vẫn chưa thể về nhà. Đứng từ xa nhìn về căn nhà đang ngập trong biển nước, chị Thoa thở dài gọi điện cho con gái để thông báo tình hình.

Chị Thoa cho biết, khi nước lũ tràn vào nhà, chị không kịp thu dọn đồ đạc trong nhà, chỉ kịp ôm con chạy đến nhà người thân để tránh trú.

"Mặc dù đã có thông báo nhưng tôi không ngờ nước lại dâng cao như thế, không kịp thu dọn gì. Giờ có muốn về thì cũng muộn rồi, nước đã ngập gần nửa nhà, chẳng biết khi nào nước mới rút để về nữa", người phụ nữ than thở.

Cách nhà chị Thoa không xa, anh Nguyễn Đức Hải (51 tuổi, ở phường Quỳnh Thiện) đang lội bì bõm trong căn nhà để gác tivi, thiết bị điện lên cao. Nhà anh Hải nằm sát quốc lộ 1A, sáng nay đoạn đường qua nhà anh cũng ngập sâu. Nước từ quốc lộ dồn vào nhà khiến vợ chồng anh chị khốn đốn.

Anh Hải cho biết, đây là lần thứ hai anh chứng kiến cảnh nước lũ tràn vào nhà. Cảnh ngập lụt tương tự từng xảy ra năm 2013.

"Gần 10 năm, đây là trận lụt thứ hai mà tôi chứng kiến. Sau bão Noru, mưa lớn kéo dài, kèm theo đó là hồ thủy lợi Vực Mấu xả lũ nên nước dâng nhanh. Từ sáng đến giờ nước vẫn chưa rút, nếu còn mưa nữa thì chỉ biết bỏ của chạy lấy người thôi", anh Hải nói.

Ông Hồ Sỹ Tùng - Bí thư phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai cho biết, địa phương có 162 nhà đang bị ngập lụt.

"Khoảng 22h đêm qua (29/9), chúng tôi đã xuống những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, đồng thời thông báo và yêu cầu người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn. Đến khoảng 5h30 sáng nay thì tất cả người dân đã đến nơi an toàn. An toàn tính mạng và tài sản của người dân hiện tương đối đảm bảo", ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, nước lũ dâng gây ngập nặng ở khu dân cư là do triều cường dâng cao kết hợp hồ Vực Mấu xả lũ.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận lại cảnh ngập lụt tại thị xã Hoàng Mai:

Nhiều người dân kê ghế ngồi đợi nước rút (Ảnh: Thanh Tùng).

Dọc quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Thiện bị ngập, các cửa hàng phải đóng cửa (Ảnh: Thanh Tùng).

Một chiếc xe máy được người dân đưa lên bàn cao để tránh ngập nước (Ảnh: Thanh Tùng).