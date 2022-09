Ngày 29/9, đập thủy lợi Cu Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xả tràn do nước dâng cao. Thấy vậy, hàng chục người ở huyện Can Lộc tập trung về đây với mục đích bắt cá (Ảnh: Dương Nguyên).