Người dân TP Tân An chỉ được ra đường khi tiêm vắc xin, xét nghiệm Covid-19

Dân trí Từ ngày 22/8, người dân tại TP Tân An (Long An) không được ra đường với lý do mua hàng thiết yếu, kể cả mua thuốc.

Người dân TP Tân An chỉ được ra ngoài khi tiêm vắc xin, đi xét nghiệm Covid-19. Thành phố Tân An (Long An) vừa có văn bản đề nghị các phường, xã trên địa bàn siết chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 để phòng ngừa dịch từ ngày 22/8. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các điểm bán hàng tự phát, không giấy phép kinh doanh, bán hàng ngoài danh mục, không bảo đảm 5K. Thành phố Tân An chỉ đạo các xã, phường ngừng phát phiếu đi mua hàng thiết yếu cho người dân. Không để người dân ra đường với lý do mua hàng thiết yếu. Người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thật sự cần thiết như tiêm vắc-xin, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Các trường hợp cấp cứu... kể cả mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi Đội phản ứng nhanh, Đội xung kích, Tổ Covid-19 cộng đồng, khu phố, ấp để được hỗ trợ thực hiện. UBND TP Tân An chỉ đạo và phân công các đội phản ứng nhanh, Đội Xung kích, Tổ Covid-19 cộng đồng, khu phố, ấp tăng cường hỗ trợ nhân dân; cung cấp thông tin cho người dân về số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng thiết yếu, Đội phản ứng nhanh, Đội xung kích, Tổ Covid-19 cộng đồng, khu phố, ấp. Cùng ngày, ngành y tế Long An kêu gọi huy động bổ sung lực lượng tình nguyện viên là cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Tình nguyện viên là bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên xét nghiệm, dược sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Long An. Cán bộ y tế nghỉ hưu đủ sức khỏe, cán bộ y tế không làm việc tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập... Các y, bác sĩ, tình nguyện viên sẽ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An, tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19. Căn cứ nhu cầu thực tế để liên hệ các tình nguyện viên hỗ trợ khi cần thiết, điện thoại phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế: 0272 3826264 (gặp bà Huỳnh Hoài Tâm). Xuân Hinh