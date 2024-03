Người dân than vì đường giáp ranh giữa ba TP ở Bình Dương xuống cấp

Đường Bùi Thị Xuân (tên gọi khác là đường liên huyện) có chiều dài khoảng 3km. Tuy nhiên, có hai đoạn có dấu hiệu bị xuống cấp gồm đoạn ngã tư Bùi Thị Xuân giao với đường Phan Đình Giót và khoảng 200m trước chợ Phú An, đoạn giáp ranh giữa TP Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên.

Mặc dù bị xuống cấp nhiều năm qua nhưng chỉ được chính quyền đổ đá tạm thời nên đường xuất hiện nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Trời không mưa nhưng đường Bùi Thị Xuân luôn ướt và có nhiều ổ gà (Ảnh: Phạm Diện).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, mặc dù trời không mưa nhưng đoạn đường trước chợ Phú An luôn trong tình trạng ẩm ướt do người dân sống tại đây phải tưới nước liên tục để giảm bụi.

Do đường ướt, đá nhô lên dẫn đến trơn trượt, ổ gà cũng xuất hiện khiến nhiều người ám ảnh mỗi khi lưu thông qua đây.

Người phụ nữ bán bánh bao chiên trên đường này cho hay, tình trạng đường xuống cấp, chỉ được đổ đá tạm thời đã xảy ra từ nhiều năm nay. Bản thân chị đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn tự ngã do đường trơn trượt.

Nhiều đoạn trên đường Trần Quang Diệu có ổ voi ngay trước đèn tín hiệu (Ảnh: Phạm Diện).

"Tôi nghe đâu hết tháng 3 sẽ làm đường mà không biết có đúng không. Tôi chỉ mong chính quyền sớm có hướng xử lý để người dân được an toàn mỗi khi qua đây", người phụ nữ nói.

Tại đường Trần Quang Diệu, đoạn ngã tư giao nhau với đường Mỹ Phước - Tân Vạn giáp ranh giữa TP Thuận An và Dĩ An cũng gặp tình trạng tương tự. Đường bị xuống cấp, ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa thì lầy lội.

Tiệm tạp hóa của người phụ nữ trên đường Trần Quang Diệu phải lau liên tục vì bụi (Ảnh: Phạm Diện).

Bà Lê Thị Cả (45 tuổi, quê Thanh Hóa), người dân sống trên đường Trần Quang Diệu cho biết, người dân bức xúc bởi chính quyền hứa làm đường từ năm này qua năm khác nhưng mãi chưa khắc phục triệt để tình trạng trên.

"Mùa mưa thì ngập, mùa nắng thì bụi, gia đình tôi phải tưới nước nhiều lắm chứ bụi không chịu nổi. Mùa mưa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, rơi đồ, điện thoại. Tôi chỉ mong nếu không đổ nhựa thì đổ đá tạm thời cho người dân bớt khổ.", bà Cả nói.

Theo Sở Giao thông Vận tải Bình Dương, đường Bùi Thị Xuân đã có dự án nâng cấp. Sở đã chỉ đạo UBND TP Thuận An đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Còn đường Trần Quang Diệu, sở đã chỉ đạo TP Dĩ An khẩn trương sửa chữa, khắc phục mặt đường bị hư hỏng.