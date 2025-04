Người đàn ông vác búa tạ đập phá biển báo giao thông ở Đắk Lắk

Chiều 26/4, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc một người đàn ông xách theo búa tạ, đập phá biển báo giao thông trên địa bàn và phía công an phường đã vào cuộc xác minh.

"Công an phường đã mời người này lên làm việc, xác định nguyên nhân và dự kiến sẽ xử phạt hành chính", lãnh đạo phường Tân Lập cho hay.

Người đàn ông dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook đăng tải video, ghi lại cảnh một người đàn ông ngang nhiên dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn qua phường Tân Lập.

Ngay sau vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ danh tính của người gây nên vụ việc này là ông T.C.C. (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập) và mời người này đến trụ sở công an phường để làm rõ.

Bước đầu, công an xác định vào trưa nay, ông C. đã dùng búa tạ đập phá biển báo giao thông và được người dân đi đường quay lại clip.

Cơ quan công an test ma túy đối với ông C., kết quả âm tính. Ông C. thừa nhận do bản thân bị ảnh hưởng tâm lý nên đã dùng búa tạ đập phá biển báo.