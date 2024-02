Ngày 26/2, Công an TP Tân An (Long An) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trước ngôi miếu trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Đ.N.O. (49 tuổi, ngụ địa phương).

Khu vực miếu xảy ra vụ việc (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 15h ngày 25/2, người dân địa phương đi ngang khu vực ngôi miếu ở phường 6 (TP Tân An), phát hiện người đàn ông quỳ úp mặt xuống đất trước ngôi miếu. Đến kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo công an.

Công an TP Tân An đã đến khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân là ông O..

Theo người thân, ông O. rời nhà từ tối hôm trước. Trước khi bỏ nhà đi, người đàn ông không có biểu hiện bất thường.