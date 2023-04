Người đàn ông tử vong khi đến phòng trọ của bạn gái chơi

Ngày 3/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trên phường An Bình.

Khoảng 12h ngày 2/4, công nhân làm việc trong xưởng gỗ tại hẻm 553 đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thấy một người đàn ông rơi từ trên mái nhà xuống đất ở độ cao khoảng 10m. Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường, nơi nạn nhân tử vong (Ảnh X.Đ).

Qua điều tra ban đầu, công an xác định người đàn ông tên M.X.N. (33 tuổi, quê Hà Tĩnh). Anh này có đến phòng trọ của bạn gái để chơi.

Chồng của người phụ nữ có đến phòng trọ, xảy ra mâu thuẫn với anh N.. Bị chồng của bạn truy đuổi, anh N. trèo lên mái nhà.

Quá trình bỏ chạy, nạn nhân rơi xuống đất, va trúng chiếc bàn gỗ bên dưới dẫn đến tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ đã ly thân với chồng khoảng 2 năm.

Miếng nhựa nơi nạn nhân đạp trúng dẫn đến tử vong (Ảnh X.Đ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An - cùng lãnh đạo phường (nơi xảy ra vụ việc) cho hay, thông tin nạn nhân tử vong do bị chồng người phụ nữ truy đuổi công an vẫn đang phải xác minh.

"Khi có thông tin chính thức, công an thành phố sẽ cung cấp cho báo chí", Thượng tá Quân nói.