Người đàn ông ở Nghệ An vui mừng nhận lại ví tiền bị rơi

Ngày 14/6, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã làm thủ tục bàn giao tài sản cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, chiều 11/6, Đại úy Võ Thanh Tuấn và Hạ sỹ Phạm Bá Trung Đức (cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện chiếc ví nằm trên vệ đường trước khu vực trại giam.

Đại úy Tuấn và Hạ sỹ Đức nhặt chiếc ví và báo cáo lãnh đạo đơn vị. Trong chiếc ví có 6 triệu đồng tiền mặt, 1.500 Euro và 2 USD, không có giấy tờ tùy thân hay thông tin về chủ nhân chiếc ví.

Đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An bàn giao tài sản cho người dân (Ảnh: Quang Vinh).

Sau khi niêm phong chiếc ví, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đăng tải thông tin lên trang Fanpage của đơn vị, đồng thời tổ chức xác minh chủ nhân số tài sản trên.

Trưa 14/6, anh Hoàng Anh Trung (30 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) có mặt tại đơn vị, xin nhận lại tài sản. Xác định đúng chủ nhân số tài sản trên, đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tiền, ngoại tệ cho anh Trung.

Anh Trung cho hay, ngày 11/4, do có công việc riêng nên anh có di chuyển qua khu vực trước cổng Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi di chuyển nhiều nơi khác, anh Trung trở về nhà mới phát hiện mất ví chứa nhiều tiền mặt và ngoại tệ.

"Trước đó tôi đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân ra để giải quyết công việc nên trong ví chỉ còn tiền. Bị mất số tiền khá lớn, tôi đi tìm ở nhiều nơi mình đến trong thời gian đó nhưng không thấy, riêng khu vực Trại tạm giam Công an tỉnh tôi lại không nghĩ tới", anh Trung kể.

Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, người đàn ông này xác định mất hẳn số tiền nói trên.

Trưa 14/6, trong khi lướt Facebook, thấy thông tin Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tìm chủ nhân tài sản, trùng khớp với tài sản của mình, anh Trung ngay lập tức đến đơn vị.

Người đàn ông này vui mừng khi nhận lại tài sản, đồng thời bày tỏ cảm ơn trước hành động đẹp của cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.