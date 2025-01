Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt vì loan tin thất thiệt về Nghị định 168

Ngày 20/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Đ.V.H. (SN 1985, ngụ TP Thuận An).

Ông H. bị xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín các cơ quan tổ chức, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng.

Ông H. tại trụ sở công an (Ảnh: M.T.).

Theo công an, ngày 16/1, ông H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết gây hiểu sai về Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngoài ra, ông này chia sẻ lại clip từ một tài khoản Facebook có nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích việc áp dụng Nghị định 168.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. khai đăng các bài viết và chia sẻ clip trên với mục đích "cho vui". Ông H. nhận thức hành vi của mình không đúng và gỡ các nội dung trên, cam kết không tái phạm.