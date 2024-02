Người đàn ông nhảy từ tầng 19 chung cư ở Bình Dương

Chiều tối 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, vào khoảng 12h20 ngày 15/2, người dân tại chung cư ở khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An phát hiện một thanh niên rơi tự do từ chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

Khu vực nạn nhân tử vong bị phong tỏa (Ảnh: Khánh Linh).

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Qua trích xuất camera, công an xác định nạn nhân tên T.Q.T. (SN 1987, quê Bình Thuận, chủ căn hộ tầng 19, chung cư Charm Sapphire ).

Trước đó, khoảng 12h cùng ngày, anh T. vào trong căn hộ của mình sau đó nhảy qua lan can căn hộ tầng 19 xuống đất, tử vong.

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan điều tra đánh giá có thể nạn nhân buồn chuyện tình cảm, stress nên nghĩ quẩn. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục điều tra, làm rõ.