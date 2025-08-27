Người đàn ông mò được 2 quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ khi đi bắt cá

Chiều 27/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tư Nghĩa, một người dân khi bắt cá trên sông Bàu Giang đã mò trúng 2 quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ.

Người này đưa 2 quả đạn cối lên bờ rồi trình báo cho chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an xã Tư Nghĩa phong tỏa hiện trường, kiểm tra 2 quả đạn.

Hai quả đạn cối còn nguyên ngòi nổ được người dân phát hiện dưới sông Bàu Giang (Ảnh: Ban Chỉ huy quân sự xã Tư Nghĩa).

Hai quả đạn được phát hiện dưới sông Bàu Giang là loại đạn cối 60mm. Các quả đạn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.

Bước đầu, cơ quan quân sự nhận định những quả đạn này còn sót lại sau chiến tranh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tư Nghĩa đã đưa các quả đạn đến nơi an toàn. Đơn vị này cũng báo cáo với Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 để tiếp nhận, hủy nổ 2 quả đạn cối.