Đăng biển số xe lên mạng xã hội tìm người thân của 2 vợ chồng xấu số

Ngày 4/12, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào cuối buổi chiều 3/12 trên quốc lộ 46B, đoạn qua địa phận xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ (Ảnh: CTV).

Vào thời điểm này, ông L.C.Tr. (SN 1952, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) điều khiển xe máy mang BKS 37L8-1853 trên đường chở vợ về nhà; khi đến địa điểm nói trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chưa rõ BKS.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tr. và vợ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã chụp ảnh hiện trường và biển số xe máy đăng lên mạng xã hội tìm người thân cho 2 nạn nhân.

Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm được người thân của cặp vợ chồng xấu số nói trên. Nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú