Người đàn ông 67 tuổi đạp xe đi lạc gần 70km

Ngày 23/10, Công an xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thanh Hà, thành phố Hội An (Quảng Nam), đưa người đàn ông đạp xe đi lạc về nhà an toàn.

Trước đó, Công an xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, nhận được tin báo từ người dân phát hiện một người đàn ông trung tuổi đi xe đạp bị lạc đến địa bàn xã.

Do trời mưa lớn, bị lạc đường và đi xa nên người đàn ông có biểu hiện mệt, suy nhược cơ thể.

Ông T.V. tại Công an xã Kà Dăng (Ảnh: Công an xã Kà Dăng).

Nhận được tin báo, Công an xã Kà Dăng phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đưa người đàn ông trên về trụ sở công an xã.

Qua xác minh, người đàn ông tên T.V. (SN 1957) trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An, là cựu chiến binh tham gia chiến trường Campuchia.

Do di chứng của chiến tranh nên hàng tuần, ông T.V. phải đi nhận thuốc tại bệnh viện ở Đà Nẵng. Khi đi về do nhầm lẫn nên, ông T.V. đã đạp xe đi lạc đến xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, với quãng đường gần 70km.

Sau khi ông T.V. ổn định tinh thần và sức khỏe, Công an xã Kà Dăng nhanh chóng trao đổi với Công an phường Thanh Hà, thành phố Hội An và liên hệ được với gia đình ông T.V., để đưa ông về nhà an toàn.