Người dân Nghệ An giúp tài xế gom hàng trăm thùng bia đổ tràn đường

Khoảng 11h ngày 17/1, chiếc xe tải biển kiểm soát Nghệ An do tài xế tên H. điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn cầu Lồi (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị lật.

Vụ việc không làm tài xế bị thương nhưng xe tải đã húc đổ một đoạn rào cứng ngăn cách đường và khiến hàng trăm két bia đổ tung tóe xuống đường.

Người dân giúp tài xế gom bia rơi vãi trên đường sau vụ lật xe (Ảnh: D. An).

Người dân địa phương và người đi đường giúp tài xế thu gom bia, xếp gọn gàng để chủ hàng vận chuyển đi nơi khác, giải phóng đường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông 5-1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, khu vực này đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường.

Nguyên nhân ban đầu là do trời mưa, đường trơn, tài xế phanh gấp nên xe bị trượt, tự lật.

Xe tải lật, hàng trăm thùng bia đổ ra đường (Video: D. An)

Trước đó, vào tối 13/1, trên quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông (Quảng Trị), một xe tải chở gạo biển kiểm soát Nghệ An bị lật, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lợi dụng tình huống này, nhiều người dân đã đến "hôi của", lấy đi các bao gạo đổ ra đường, thậm chí có người trèo cả vào thùng xe tải để lấy gạo.

Ngày hôm sau, được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vận động, những người "hôi của" đã trả lại gạo.

Bởi vậy, hành động đẹp của người dân Nghệ An khi giúp tài xế gom bia đã nhận được sự tán dương của cộng đồng mạng. Chủ nhân số hàng hóa nói trên cũng đã lên trang cá nhân cảm ơn sự giúp đỡ của người dân và lực lượng chức năng.