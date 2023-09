Ngổn ngang đường 1.500 tỷ đồng nối Biên Hòa với cao tốc TPHCM - Long Thành

Giữa tháng 9, chúng tôi quay lại công trường tuyến đường hương lộ 2 kết nối quốc lộ 51 (TP Biên Hòa) đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại xã Hưng Long, TP Biên Hòa. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai được khởi công từ năm 2020. Theo ghi nhận, toàn tuyến đường vẫn ngổn ngang, các hạng mục đều dang dở.

Hương lộ 2 được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư vào tháng 7/2019 và được khởi công vào cuối năm 2020 chia làm hai giai đoạn. Toàn tuyến dài 17km có điểm đầu giao với quốc lộ 51 tại xã An Hòa (TP Biên Hòa), sau đó chạy dọc ngang khu đô thị Aqua City và kết nối đến điểm cuối tại cầu Long Thành để lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp và nguồn vốn ngân sách. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ giúp giảm lượng xe cho quốc lộ 51, rút ngắn thời gian, khoảng cách từ Biên Hòa đi trung tâm TPHCM.

Sau ba năm, nhiều mặt bằng của người dân, doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao cho đơn vị thi công. Trong ảnh mặt bằng nút giao hương lộ 2 và quốc lộ 51 tại xã An Hòa (TP Biên Hòa) vẫn chưa được bàn giao. Nhà xưởng, vườn, cây cối vẫn còn ngổn ngang trên lộ giới của dự án tuyến đường đi qua.

Cách đó không xa, cầu An Hòa 2 bắc qua sông Bến Gỗ nối phường An Hòa và xã Long Hưng, TP Biên Hòa sau khi xây xong 2 trụ cầu thì không thể tiếp tục thi công do vướng mặt bằng. Đây là hạng mục quan trọng của giai đoạn 1 nối quốc lộ 51 đến khu đô thị Long Hưng.

Ở giai đoạn 1, dự án sẽ triển khai gần 2km từ điểm giao với quốc lộ 51 đến đường nhựa hiện hữu An Hòa - Hưng Long (khu đô thị Aqua city) với mặt đường rộng 25m, dải phân cách giữa rộng 3m, đường song hành mỗi bên rộng 8m, vỉa hè rộng 2m.

Đến giữa tháng 9, nhiều hạng mục của giai đoạn 1 như đường dẫn, cầu, đường... vẫn đang được thi công. Nhiều cống hộp nằm ngổn ngang trên dải phân cách của tuyến đường. Đến nay đoạn đường từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 6,7km vẫn chưa có chủ trương đầu tư để kết nối.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, các hạng mục giai đoạn 1 đang vướng mặt bằng đường đầu cầu trụ M2 đoạn qua xã Long Hưng (TP Biên Hòa) nên ảnh hưởng đến thi công. Ngoài ra, dự án còn vướng mặt bằng đường tại phường An Hòa, Biên Hòa nên khu vực này thi công dang dở.

Cũng nằm trong dự án hương lộ 2, cầu Vàm Cái Sứt là hạng mục quan trọng của tuyến đường, được khởi công từ năm 2020 với chiều dài gần 650m, rộng 23m. Theo kế hoạch, cầu Vàm Cái Sứt chỉ thi công 18 tháng và về đích vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng thêm giá vật liệu tăng… nên dự án đã bị chậm tiến độ.

Hiện cầu Vàm Cái Sứt đã hoàn thành móng cọc, bê tông cốt thép mố, trụ cầu, sàn giảm tải, đắp cát xử lý nền đất yếu, móng tường chắn đường đầu cầu mố M1, M2. Nhà thầu đang tiếp tục cho thi công trụ bê tông cốt thép dầm ngang, bê tông cốt thép bản mặt cầu, hạng mục đường đầu cầu.

Anh Phạm Thành Tín (công nhân thi công cầu) cho biết: "Hiện trên công trường có khoảng hơn 50 kỹ sư, công nhân... và hàng chục máy móc hoạt động nhộn nhịp trên công trường. Một ngày các nhóm sẽ thay phiên nhau làm 3 ca. Dự kiến cuối tháng 9, cầu Vàm Cái Sứt sẽ tổ chức hợp long cầu".

Đến nay giá trị thi công cầu Vàm Cái Sứt đạt 165/218 tỷ đồng, tương đương 76%. Theo kế hoạch, phần cầu chính sẽ hoàn thành trong quý I/2024, nhưng toàn bộ phần cầu phải đến cuối năm 2024 mới hoàn thành vì phần đường đầu cầu phía trụ M2 cần 450 ngày mới xử lý xong lún.

Theo quy hoạch, tuyến hương lộ 2 nối dài bao gồm cầu Vàm Cái Sứt là tuyến đường kết nối trung tâm TP Biên Hòa với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Khi đi vào khai thác, người dân có thể lưu thông theo tuyến đường này để đi từ Đồng Nai đến TPHCM theo đường cao tốc, rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông. Đồng thời, tuyến đường này cũng sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông trên quốc lộ 51 (Đồ họa: Ngà Trịnh).