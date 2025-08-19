“Ngôi nhà Việt Nam” rực rỡ, sống động tại Lễ hội sách quốc tế ở Trung Quốc

Từ 15 đến 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với South Media Group (Nanfang Daily) xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” và tổ chức chuỗi sự kiện giới thiệu sách, trình diễn thời trang - văn hoá - ẩm thực, tìm hiểu lịch sử quan hệ Trung - Việt, quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội sách quốc tế “Nam quốc Thư hương năm 2025 - Đọc hiểu Thế giới”.

Lễ hội sách quốc tế “Nam quốc Thư hương” có lịch sử hơn 30 năm, là một trong những Lễ hội sách tiếng Trung lớn nhất trên toàn thế giới, hàng năm đều thu hút hơn một triệu lượt khách tham quan.

Quang cảnh Ngôi nhà Việt Nam tại Lễ hội sách “Nam Quốc Thư hương 2025: Đọc hiểu Thế giới” (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Năm nay, Lễ hội sách được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Canton Fair (Quảng Châu), thu hút sự tham gia của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 20.000 ấn phẩm xuất bản được giới thiệu và nhiều không gian trưng bày, quảng bá văn hoá đặc sắc của các khu vực trên toàn thế giới.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Trung và Năm giao lưu nhân văn giữa hai nước, Việt Nam trở thành khách mời danh dự của sự kiện và đã xây dựng “Ngôi nhà Việt Nam” với chủ đề “Bảo tồn văn hóa, kết nối văn học”.

Phát biểu khai mạc Lễ hội sách, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng đánh giá đây chính là hoạt động thiết thực của hai bên nhằm thực hiện một trong những định hướng “6 hơn” để thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, đó là xây dựng nền tảng xã hội vững chắc hơn.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Thông qua hoạt động này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu mong muốn phát huy vai trò cầu nối, tiếp tục củng cố, vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc nói chung, và giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân tỉnh Quảng Đông nói riêng.

Thời điểm diễn ra Lễ hội sách cũng có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi vừa tròn một năm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Trung Quốc, với chặng dừng chân đầu tiên là thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Điều này đã thể hiện tình cảm và sự coi trọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Đông đánh giá cao sự hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông để mang đến Triển lãm chuyên đề “Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu” tại Lễ hội sách. Những tư liệu lịch sử quý giá này sẽ giúp người dân tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là thế hệ thanh niên tìm hiểu và trân trọng tình cảm hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Quảng Đông.

Khách tham quan thích thú với hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Bên cạnh câu chuyện của lịch sử, Tổng Lãnh sự quán cũng kể tiếp câu chuyện của hiện tại thông qua video clip ngắn giới thiệu những thành quả trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Khi đến “Ngôi nhà Việt Nam”, khách tham quan cũng được trải nghiệm những món ăn, đồ uống đặc sắc đã làm nên thương hiệu của ẩm thực Việt Nam, đó là bánh mì, nem và cà phê phin.

Bước vào “Ngôi nhà Việt Nam”, khách tham quan sẽ cảm nhận được thiết kế hài hoà giữa nét truyền thống và hiện đại, thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Cổng vào “Ngôi nhà Việt Nam” được lấy cảm hứng từ Khuê Văn Các - công trình kiến trúc tiêu biểu, mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống và nội hàm văn hóa sâu sắc, truyền tải tinh thần hiếu học và sự tôn vinh văn hoá đọc của người Việt Nam.

Những khu trưng bày, trải nghiệm văn hoá được đầu tư công phu với mành treo mang hoạ tiết thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Việt Nam, các tác phẩm khăn lụa thêu, đồ thủ công mỹ nghệ được làm ra bởi những bàn tay nghệ nhân lâu năm.

Cũng tại “Ngôi nhà Việt Nam”, hơn hơn 100 ấn phẩm Việt Nam xuất sắc đã được trưng bày, giới thiệu, bao gồm các tác phẩm văn học của các nhà văn Việt Nam, bản dịch tiếng Việt các tác phẩm văn học Trung Quốc, và các nghiên cứu học thuật của các học giả quốc tế về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Nhiều đầu sách trong số này lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Quảng Đông.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng (thứ hai từ phải sang) chia sẻ với các đại biểu, khách mời về "Ngôi nhà Việt Nam" (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Dạo quanh "Ngôi Nhà Việt Nam", du khách có thể khám phá nguồn gốc lịch sử của tình hữu nghị Trung - Việt, trải nghiệm sự sôi động của một Việt Nam hiện đại, và tận hưởng một hành trình văn hóa phong phú với những điểm tham quan, câu chuyện và hoạt động tương tác, trải nghiệm phong phú.

Tất cả tạo nên một không gian đọc sách sống động, mời gọi du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa Việt Nam theo một cách mới mẻ và sáng tạo.

Cũng nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp với các địa phương như Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Ninh Bình, chuẩn bị video clip, ấn phẩm tuyên truyền để quảng bá du lịch Việt Nam.