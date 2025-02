Ngỡ ngàng nhận lại xe máy sau 4 năm bị mất cắp

Chiều 4/2, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) đã trao trả lại xe máy cho anh Nguyễn Minh Anh (SN 1990,ở quận Đống Đa, TP Hà Nội). Chiếc xe máy của người đàn ông bị kẻ gian lấy trộm cách đây 4 năm.

Anh Nguyễn Minh Anh vui mừng khi nhận lại chiếc xe máy bị mất trộm cách đây 4 năm (Ảnh: Công an cung cấp).

Hồi đầu tháng 1/2021, anh Nguyễn Minh Anh để xe máy BKS 29E2-532.xx tại sân khu tập thể trên phố Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng) và bị kẻ gian lấy trộm. Nghĩ rằng khó có thể tìm lại tài sản, nên anh không trình báo công an.

Sự việc chỉ được làm sáng tỏ khi Đại úy Trần Thị Thủy Tiên (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4), rà soát hồ sơ các phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn và mời chủ phương tiện đến làm việc.

Đại úy Trần Thị Thủy Tiên cho biết, do chủ xe khi bị mất không trình báo cơ quan công an nên không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu tang vật. Người sử dụng xe hiện tại đã thay biển số, khi bị xử lý không khai báo và bỏ đi, do đó việc xác minh chiếc xe trên gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi phải phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ để xác minh, làm rõ trường hợp này", Đại úy Tiên chia sẻ.