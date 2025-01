Nghi gây tai nạn chết người ở Bình Phước, tài xế lái xe 150km về Đồng Nai

Ngày 2/1, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đang lấy lời khai tài xế xe tải có liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Theo Công an huyện Bù Đăng, khoảng 0h30 ngày 1/1, anh V.S.K. (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe máy biển số 60B1-364.XX chở theo vợ là chị N.T.T.T. (31 tuổi) và con gái V.S.T. (3 tuổi), lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ Đắk Nông đi Bình Phước.

Xe tải có liên quan đến vụ tai nạn chết người (Ảnh: A.L.).

Khi đến Km897+700, thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, phương tiện xảy ra va chạm với xe tải khiến chị T. tử vong tại chỗ, con gái bị thương ở chân. Sau tai nạn, xe tải không dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Đồng Phú, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước, phối hợp với Công an huyện Bù Đăng truy tìm chiếc xe có liên quan. Qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, lực lượng công an xác định xe tải nghi gây tai nạn đã rời đi.

Đến trưa 1/1, lực lượng chức năng phát hiện xe tải và tài xế đang dừng giao hàng cho một công ty thu mua củi ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (cách hiện trường vụ tai nạn gần 150km).

Công an khám nghiệm xe tải có liên quan đến vụ tai nạn (Ảnh: A.V.).

Qua công tác khám nghiệm, công an phát hiện phía bên phải của xe tải, khu vực thùng dầu và chắn bùn có nhiều vết máu. Trạm CSGT Đồng Phú đã bàn giao tài xế, xe tải và toàn bộ hồ sơ có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.