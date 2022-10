Nghi CSGT dùng dui cui đánh nam thanh niên tới tấp

Hình ảnh người mặc sắc phục CSGT đánh nam thanh niên tới tấp được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: T.C).

Tối 31/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) cho hay: "Tôi đã xem clip hai người mặc sắc phục dùng dùi cui đánh nam thanh niên và xác định clip này được ghi lại trên địa bàn huyện. Tôi đang chỉ đạo cán bộ gấp rút điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý. Cán bộ sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, không bao che".

Theo vị lãnh đạo công an huyện, hành vi cán bộ CSGT đánh dân như clip là hoàn toàn sai luật. Tuy vậy, để có thông tin khách quan, Công an huyện cần tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân từ cả hai phía (phía người dân và CSGT). Sáng 1/11, công an huyện sẽ thông tin cụ thể về vấn đề trên.

Trước đó, chiều 31/10, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người mặc sắc phục CSGT đuổi theo một nam thanh niên chạy xe máy. Khi áp sát được nam thanh niên, một trong hai người mặc sắc phục CSGT đã dùng dùi cui đánh tới tấp người này, đạp xe máy xuống ruộng.

Nam thanh niên bị đánh chỉ biết dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng nên lao xuống ruộng.

Theo xác minh của phóng viên, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ.