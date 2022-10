Phó Giám đốc Công an tỉnh lên tiếng vụ CSGT bị tố đánh cháu bé 5 tuổi

Liên quan vụ việc CSGT bị tố đánh dân, trúng một cháu nhỏ đang ngủ, đang lan truyền trên mạng xã hội, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang vừa có cuộc họp cùng Chỉ huy Công an huyện Châu Thành và một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh để chỉ đạo làm rõ thông tin.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho rằng CSGT đánh trúng bé trai (Ảnh: FB chị S.)

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Thành, sau khi nhận tin báo của anh Nguyễn Hoài V. (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về việc vợ anh là chị Huỳnh Thảo S. tố CSGT đánh trúng cháu bé con của anh chị khi cháu đang ngủ, công an huyện đã vào cuộc xác minh.

Từ ngày 21/10, Công an huyện Châu Thành đã 2 lần gặp và nghe anh V. trình bày. Anh V. cho biết, khoảng 21h ngày 20/10, anh cùng vợ là chị Huỳnh Thảo S. đưa con trai 5 tuổi từ Cao Lãnh đi TPHCM khám bệnh bằng xe máy.

Khoảng 23h, đến đường dẫn cao tốc Trung Lương - TPHCM, đoạn qua khỏi cầu Chợ Bưng, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, có tổ Cảnh sát giao thông ra tín hiệu chặn dừng xe nhưng anh V. không chấp hành.

Tiếp tục đi khoảng 300 mét, anh và vợ nghe tiếng con khóc nên dừng lại kiểm tra thì thấy mặt con chảy nhiều máu. Anh V. và chị S. hỏi thăm người dân xung quanh để đưa con đến Bệnh viện huyện Châu Thành và cho rằng Cảnh sát giao thông khi ra hiệu lệnh dừng xe anh đã quơ đèn pin trúng mặt cháu bé (cháu bé khi đó đang ngủ, được chị S. bồng trên tay).

Qua xác minh vụ việc theo tường trình của anh V., Công an Châu Thành cho biết, người dân xung quanh không thấy việc Cảnh sát giao thông chặn dừng xe của anh V.

Riêng chị Huỳnh Thảo S., người đăng thông tin trên facebook cá nhân, do đang chăm con tại bệnh viện nên công an chưa tiếp xúc. Công an huyện Châu Thành vẫn đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ, tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý vụ việc.

Về việc Tổ công tác chặn dừng phương tiện của anh V., Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang khẳng định, đêm 20/10, có một tổ công tác trên Quốc lộ I và đường dẫn cao tốc Trung Lương - TPHCM. Nhưng vào thời điểm trên, tổ công tác không chặn dừng phương tiện của anh V. Ban chỉ huy phòng CSGT cũng đã kiểm tra tổ công tác và khẳng định không có việc quơ đèn pin trúng mặt dân.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo Công an huyện Châu Thành phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Đại tá Tảo khẳng định, cần khẩn trương tiếp cận các nguồn thông tin, thu thập chứng cứ chặt chẽ, sớm làm rõ. Cán bộ chiến sĩ nếu có sai phạm, vi phạm đến đâu xử lý nghiêm minh đến đó. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm khắc trường hợp đưa thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng.

Trước đó, ngày 22/10, chị S. đăng trên mạng xã hội một số hình ảnh về thương tích của con nhỏ và tố "CSGT đánh trúng bé trai nằm ngủ". Chị S. cho biết đêm 20/10, chồng chị điều khiển xe máy chở 2 mẹ con lưu thông trên đường 878 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) hướng ra ngã tư Lương Phú - Quốc lộ 1 đi TPHCM để khám bệnh cho con.

Khi đến ngã tư Lương Phú, chị S. thấy 4 CSGT. Trong đó, một người thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu chồng chị dừng xe để kiểm tra.

"Vì lo con đang bệnh nên không nghe tiếng còi CSGT, vì thế bị các anh đuổi và đánh con em thế này. Tình trạng con em bây giờ bị gãy sống mũi, nứt xương mặt…", chị S. viết trên trang cá nhân.