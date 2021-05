Nghi can đâm chết Bí thư Đảng ủy phường là công an TP Nha Trang

Dân trí Sáng 22/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thành Công (SN 1980, trú thị xã Ninh Hòa) liên quan đến vụ việc Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp bị đâm tử vong.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, Vũ Thành Công là cán bộ công tác tại Đội điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang. Sau khi gây thương tích cho ông Lê Bá Thuận (SN 1976), Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa), đối tượng Công đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 22h15 ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa (Khánh Hòa) tiếp nhận cấp cứu ông Lê Bá Thuận, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) trong tình trạng bị thương tích, mất nhiều máu.

Do bị thương nặng nên Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng ngày 21/4. Theo cơ quan công an, ông Thuận bị đâm tại nhà riêng của vợ chồng Vũ Thành Công tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Sau vụ việc, 2 vợ chồng chủ nhà đã đưa ông Thuận đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa cấp cứu.

Một lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho hay, nguyên nhân tử vong của ông Thuận đang được phía Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ, tuy nhiên trên cơ thể ông Thuận có vết dao đâm.

Trao đổi với báo chí, ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa cho biết, ông Lê Bá Thuận nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Hiện nay ông Thuận là Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, nhận nhiệm vụ này từ đầu năm 2021.

Lãnh đạo Công an thị xã Ninh Hòa cho biết đã báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

