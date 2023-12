Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 20/12, tại Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh này.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả trên các mặt công tác của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho Đại tá Bùi Quang Thanh khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bày tỏ sự tin tưởng với phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, trình độ, Đại tá Bùi Quang Thanh sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, với Nghệ An là một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, vì vậy Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Đại tá Bùi Quang Thanh nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn lực lượng để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng thời, Đại tá Bùi Quang Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977), quê quán xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Bùi Quang Thanh từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Năm 2021, Đại tá Bùi Quang Thanh được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.