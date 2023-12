Giám đốc Công an Nghệ An giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 19/12, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Ảnh: Bộ Công an).

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở; được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (51 tuổi, quê Tiên Lữ, Hưng Yên) từng trải qua nhiều vị trí công tác từ Trưởng Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên); Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Năm 2019, Thiếu tướng Tùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; năm 2021, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thượng tướng Quang đề nghị Thiếu tướng Tùng phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành Cục An ninh chính trị nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm, nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.