Ngay sau bão số 7, Biển Đông nguy cơ hứng liên tiếp 2 cơn bão mạnh

Dân trí Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, ngay sau cơn bão số 7, Biển Đông lại phải hứng chịu cơn bão số 8 và một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết, sáng 9/10, trên vùng biển Thái Bình Dương có một cơn bão khác với tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động.

Theo ông Khiêm, khoảng đêm 11/10 đến sáng 12/10, cơn bão này có khả năng đi vào phía Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 năm 2021. Dự báo, đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ trong khoảng ngày 13-14/10 và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn 13-15/10.

Ngoài ra, ông Khiêm cho biết thêm, khả năng ngày 16-17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 7. (Ảnh: NCHMF).

Về không khí lạnh ở miền Bắc, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Hiện nay (10/10), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày hôm nay (10/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 7 nên từ nay đến ngày 12/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Trong ngày 10-11/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, ngày hôm nay (10/10) dự báo tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động rất mạnh.

Trong ngày và đêm nay (10/10), trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0 m, biển động mạnh; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-3,0 m, biển động.

Từ ngày hôm nay (10/10), vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10; ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 11/10, có mưa to đến rất to; trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Nguyễn Dương