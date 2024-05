Ngày mai, Quốc hội bắt đầu bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Thông tin này được ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, đưa ra tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, sáng 19/5.

Trả lời câu hỏi về quy trình nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội sau khi Trung ương đã giới thiệu nhân sự để bầu, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội

"Trong thiết kế chương trình, dự kiến cuối giờ sáng ngày mai (20/5), Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và dự kiến sáng 22/5 sẽ hoàn thành. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước", ông Cường thông tin.

Ông Bùi Văn Cường chia sẻ thêm, tại Điều 4 Hiến pháp đã hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là cử và giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử hoặc quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội.

Sau khi Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu theo quy định.

Tại Hội nghị Trung ương 9 (16-18/5), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.

Hai nhân sự Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tạm khuyết sau khi các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ lần lượt thôi giữ các chức vụ.

Hôm 20/3, Ban Chấp hành Trung ương họp và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hiện giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội chức danh Chủ tịch nước được kiện toàn.

Ngày 26/4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Vương Đình Huệ được Quốc hội thông qua chiều 2/5.

Hiện Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.