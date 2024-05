Đại tướng Tô Lâm được Trung ương giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước

10h ngày 18/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các vị lãnh đạo chủ chốt, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành.

Cuộc họp lãnh đạo chủ chốt diễn ra ngay sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9, để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới theo kết luận Hội nghị Trung ương 9 đã đề ra.

Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác.

Trước đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Chức danh Chủ tịch nước tạm khuyết sau khi ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ.

Hôm 20/3, Ban Chấp hành Trung ương họp và đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một ngày sau, Quốc hội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hiện giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi chức danh Chủ tịch nước được kiện toàn.