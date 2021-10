Lốc xoáy giật tung mái 50 nhà dân trong đêm

Dân trí Lốc xoáy kèm mưa lớn lúc 1h sáng nay, 17/10, đã giật tung mái 50 ngôi nhà của người dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khiến nhiều tài sản hư hỏng nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 17/10, ông Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn xác nhận, cơn lốc xoáy lúc 1h sáng đã gây thiệt hại nặng cho 50 ngôi nhà của người dân xã Bình Thạnh, Bình Chánh.

Lốc xoáy khiến một số khu dân cư tại huyện Bình Sơn tan hoang như vừa trải qua bão lớn (Ảnh: Lê Tân).

Khoảng 1h sáng, một trận lốc xoáy lớn quét dọc sông Trà Bồng qua địa bàn xã Bình Thạnh, Bình Chánh. Gió lốc cuốn bay mái, giật sập tường khoảng 50 ngôi nhà của người dân. Tai họa giáng xuống trong đêm khiến người dân hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà tìm nơi trú ẩn.

Cơn lốc xoáy kèm mưa lớn trút xuống làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân huyện Bình Sơn. Rất may không gây thiệt hại về người.

Đến sáng nay, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa lại nhà cửa bị hư hại.

Lốc xoáy kèm theo mưa lớn gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân (Ảnh: Lê Tân)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, rạng sáng 17/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại huyện đảo Lý Sơn, gió cấp 6, giật cấp 8. Tại Dung Quất (huyện Bình Sơn), Trà Câu (thị xã Đức Phổ), gió giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông và nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ nay đến ngày 18/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Quốc Triều