Ngắm những gốc mai vàng "có một không hai" đón Tết ở Bình Định (Video: Doãn Công).

Ngày 26/1, trước thềm Tết nguyên đán 2024, triển lãm mai vàng nghệ thuật xuân Giáp Thìn khai mạc tại xã Nhơn An (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), nơi mệnh danh là thủ phủ mai vàng của cả nước.

Theo ban tổ chức, tại khu vực trưng bày có khoảng 300 tác phẩm mai vàng các loại, gồm mai dáng thế truyền thống, mai mini, mai bonsai... có giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đặc biệt, năm nay có nhiều gốc mai được có dáng thế độc, lạ được giới mộ điệu cây cảnh liệt vào hàng "có một không hai".

Trong khi đó, tại khu vực thương mại trưng bày khoảng 5.000 tác phẩm mai vàng các loại chủ yếu thế mai trực (còn gọi là dáng long) truyền thống của Bình Định.

Lần đầu tiên tham gia triển lãm, ông Nguyễn Văn Bình (65 tuổi, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, Bình Định) trình làng một tác phẩm thuộc hàng hiếm được chính bàn tay ông chăm sóc đúng 30 năm.

"Nghề chính của tôi là bốc thuốc bắc, chơi mai cảnh chỉ là nghề tay ngang để thỏa thú đam mê. Tôi tưởng tượng trong đầu rồi tạo dáng thế cho mỗi tác phẩm riêng nhưng để thành tác phẩm ưng ý phải mất rất nhiều thời gian và phải rất kiên trì", ông Bình chia sẻ.

Ông Bình cũng chia sẻ, thế hệ trẻ bây giờ chơi cây cảnh rất sáng tạo, nhiều tác phẩm rất độc đáo mang bản sắc riêng của mỗi người. Tham gia triển lãm lần này giúp tôi nhận ra được ưu, khuyết điểm của mình.

Từ lâu, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn được biết đến là một vùng chuyên canh trồng mai, được giới yêu thích sinh vật cảnh mệnh danh là thủ phủ mai vàng của cả nước. Năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mai vàng An Nhơn.

Trồng mai không chỉ là thú chơi tao nhã mà còn là một trong những ngành nghề kinh tế nông nghiệp đầy tiềm năng, đem lại thu nhập cao cho người trồng mai ở thị xã. Năm 2023, doanh thu mai Tết An Nhơn đạt 170 tỷ đồng.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết, triển lãm là dịp để các nghệ nhân, người trồng mai trên địa bàn thị xã và địa phương lân cận giới thiệu những tác phẩm mai vàng có dáng thế độc đáo để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

"Sản phẩm mai vàng An Nhơn vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận quản lý chỉ dẫn địa lý, đây là cơ sở rất lớn để phát triển thương hiệu mai vàng An Nhơn trong thời gian đến. Chúng tôi đang định hướng phát triển thành thành phố mai vàng", ông Tiến thông tin.